Почти 40 кладовок выставили на торги в многоквартирном доме в районе Кунцево

Фото: Официальный сайт мэра Москвы

Москва, Ярцевская улица Карта всех событий

На городские торги выставлено 38 кладовок в зоне подземного паркинга жилого дома в районе Кунцево. Об этом во вторник, 28 февраля, сообщил руководитель столичного Департамента по конкурентной политике Иван Щербаков.

— Город выставил на продажу 38 кладовок на подземном этаже жилого дома на Ярцевской улице рядом со станцией метро «Молодежная». Кладовки представляют собой небольшие помещения, огороженные металлической сеткой, площадью от 3,3 до 8 квадратных метров, — рассказал он.

По его словам, доступ к кладовкам возможен через места общего пользования. Он добавил, что в них можно хранить инструменты, спортивный инвентарь, сезонные вещи и другое имущество.

Торги пройдут на электронной торговой площадке «Росэлторг» в марте-апреле нынешнего года. Принять участие могут физические и юридические лица. Для этого необходимо иметь усиленную квалифицированную электронную подпись и регистрацию на электронной площадке, передает официальный сайт мэра Москвы.

13 февраля Иван Щербаков сообщил, что столица выставила на продажу 177 парковочных мест на многоуровневых наземных и подземных стоянках, расположенных на юго-западе города. Больше всего объектов расположено в Северном и Южном Бутове — 129, другие машино-места находятся в Северном Бутове, а также в районах Академический и Ломоносовский.