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Суд приговорил поджигателя автомобиля на Пушкинской площади к четырем годам колонии

Степан Жирнов
Происшествия
Суд приговорил поджигателя автомобиля на Пушкинской площади к четырем годам колонии
Фото: shutterstock
Москва, Пушкинская площадь Карта всех событий

Алексея Нечушкина, который поджег автомобиль на Пушкинской площади, приговорили к четырем годам колонии. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе Тверского районного суда во вторник, 28 февраля.

Мужчину признали виновным по статье «Хулиганство». Отбывать назначенное наказание он будет в колонии общего режима.

Преступление, о котором идет речь, произошло на Пушкинской площади 27 февраля 2022 года. Нечушкин врезался на автомобиле в заграждение, выехал на тротуар и попытался поджечь машину правоохранительных органов. Возгорание быстро потушили, а нарушителя спокойствия задержали.

Ранее стало известно о том, что в Белгороде вынесли первый приговор по уголовному делу о диверсии. Подсудимые планировали повредить железнодорожные пути, но были задержаны. Им назначили наказание в виде трех с половиной лет колонии строгого режима.

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