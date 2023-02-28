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Приметы и советы

СМИ: Пугачеву ограбили в Израиле на 38 миллионов рублей

Никита Худяков
Общество
СМИ: Пугачеву ограбили в Израиле на 38 миллионов рублей
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Известную певицу Аллу Пугачеву ограбили в Израиле на 38 миллионов рублей. Об этом во вторник, 28 февраля, сообщили местные подписчики.

Пугачева живет со своей семьей в Израиле с прошлого года. В данный момент они снимают дом, но планируют приобрести свое жилье.

Местные жители рассказали, что на дом певицы напали неизвестные. Воры взломали камеры наблюдения, после чего украли деньги и ценные вещи на 38 миллионов рублей, сообщает портал Teleprogramma.

Уточняется, что в данный момент делом занимается полиция.

Недавно именитый российский певец Алексей Глызин прокомментировал обрушившийся шквал критики в адрес покинувшей Россию Пугачевой. По мнению знаменитого артиста, все негативные высказывания в адрес Примадонны являются «недостойными».

В последнее время поклонники эстрадной певицы Аллы Пугачевой обеспокоены изменениями во внешности артистки, при этом врачи связывают такое состояние с «синдромом снайпера». Пластический хирург Тигран Алексанян прокомментировал данные слухи и рассказал об особенностях психического недуга.

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