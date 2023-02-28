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Жительница Подмосковья украла у знакомой из квартиры соболиную шубу

Степан Жирнов
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Жительница Подмосковья украла у знакомой из квартиры соболиную шубу
Фото: Павел Волков / Вечерняя Москва

В Подмосковье женщина, находясь в гостях у знакомой, украла у хозяйки соболиную шубу. Об этом стало известно во вторник, 28 февраля.

По предварительным данным, инцидент произошел в квартире жилого дома в Одинцово. Подозреваемая находилась в гостях у 38-летней местной жительницы. Воспользовавшись тем, что за ее действиями никто не следить, она взяла шубу из меха соболя и скрылась. Сумма нанесенного ущерба составила более 300 тысяч рублей. Вскоре хозяйка заметила пропажу и обратилась в полицию.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Кража». По подозрению в совершении преступления задержали 51-летнюю жительницу Красногорска. Фигурантка находится под подпиской о невыезде, сообщило агентство городских новостей «Москва».

Другая кража произошла в подмосковном Сергиевом Посаде. Женщина похитила у местной жительницы двух собак породы корги.

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