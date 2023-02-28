Полиция задержала в Москве отца и сына по подозрению в наркоторговле

Фото: Пресс-центр МВД России

Москва, Востряковский проезд Карта всех событий

В Москве сотрудники правоохранительных органов задержали отца и сына, которые занимались продажей наркотиков. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк во вторник, 28 февраля.

По ее словам, первым задержали отца. Иномарку злоумышленника остановили в гаражном кооперативе в Востряковском проезде. В багажнике автомобиля злоумышленника силовики обнаружили сумку, в которой находилось более семи килограммов мефедрона. По данным полицейских, мужчина забрал вещества из тайника близ железнодорожной платформы Шугарово в городском округе Ступино и привез их в гараж для фасовки.

Через короткий промежуток времени по месту жительства задержали сына наркоторговца. При обыске у него нашли два ноутбука и телефон, на которых были открыты страницы виртуальной торговой площадки. С помощью интернет-ресурса преступная группа продавала наркотики в теневом сегменте интернета.

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К моменту задержания на сайте хранилась информация о 28 подготовленных тайниках. Сотрудники правоохранительных органов проверили адреса и изъяли из закладок наркотики общей массой около двух с половиной килограммов.

По факту преступления было возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на незаконный сбыт наркотических средств в особо крупном размере». Фигуранты заключены под стражу.

Еще одно задержание, организовавших крупную сеть по продаже запрещенных веществ, произошло в четырех регионах России. Суммарно в руки правоохранителей попались 10 участников банды и их главарь. При обысках были изъяты более 130 килограммов наркотиков и более 600 килограммов реагентов для их изготовления.