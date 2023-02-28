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Приметы и советы

Преступник, находившийся в федеральном розыске, попался в Подмосковье

Степан Жирнов
Происшествия
Преступник, находившийся в федеральном розыске, попался в Подмосковье
Фото: Пресс-служба Главного управления Росгвардии по Московской области

В Подмосковье сотрудники правоохранительных органов задержали преступника, находившегося в федеральном розыске. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления Росгвардии по Московской области во вторник, 28 февраля.

По данным ведомства, злоумышленника поймали в селе Лешково Пушкинского городского округа. Мужчина хулиганил в местном магазине, в связи с чем очевидцы обратились в правоохранительные органы.

На место происшествия прибыли сотрудники Росгвардии, которые задержали дебошира. Им оказался 35-летний мужчина, ранее находившийся в федеральном розыске за кражу. Для дальнейших разбирательств его передали сотрудникам полиции.

Другой злоумышленник в Подмосковье пытался ограбить табачный магазин. Мужчина вскрыл пластиковую дверь торговой точки, проник внутрь и попытался похитить продукцию.

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