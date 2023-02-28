Газораспределительные сети в Коломне не пострадали после падения беспилотника

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Газораспределительные сети в Коломне работают в штатном режиме после падения беспилотника. Об этом во вторник, 28 февраля, сообщили в пресс-службе Минэнерго региона.

— Никаких ЧС в связи с падением беспилотника не произошло. Станция принадлежит Газпрому, — говорится в сообщении.

Все региональные газораспределительные сети работают в штатном режиме, передает РИА Новости.

Падение беспилотника в Коломне уже прокомментировал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, который подтвердил падение БПЛА около города. По его словам, это произошло вблизи деревни Губастово. Глава региона также предположил, что целью беспилотника был объект гражданской инфраструктуры, однако он не пострадал.

Жертв и разрушений в результате случившегося нет, отметил чиновник. Профильные ведомства и другие компетентные органы уже приступили к проверке ситуации. Воробьев подчеркнул, что безопасности местных жителей ничего не угрожает.