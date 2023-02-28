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Губернатор Подмосковья Воробьев подтвердил падение беспилотника вблизи Коломны

Никита Худяков
Происшествия
Губернатор Подмосковья Воробьев подтвердил падение беспилотника вблизи Коломны
Фото: mosreg.ru

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подтвердил падение беспилотника вблизи Коломны. Об этом во вторник, 28 февраля, он написал в своем Telegram-канале.

— Это произошло вблизи деревни Губастово, целью, вероятно, был объект гражданской инфраструктуры, он не пострадал. Жертв и разрушений на земле нет. ФСБ и другие компетентные органы занимаются ситуацией, безопасности жителей ничего не угрожает, — говорится в сообщении.

Ночью 28 февраля ВСУ попытались применить БПЛА в Краснодарском крае и Адыгее. По данным Минобороны России, один беспилотник отклонился от траектории и не нанес вреда объекту гражданской инфраструктуры, другой БПЛА упал в поле.

Днем ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что на территории Белгорода обнаружили обломки сразу трех беспилотных летательных аппаратов. Он уточнил, что в результате случившегося никто не пострадал.

Подмосковье Андрей Воробьев Беспилотники
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