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МО РФ: Ночью ВСУ попытались применить БПЛА в Краснодарском крае и Адыгее

Никита Худяков
Общество
МО РФ: Ночью ВСУ попытались применить БПЛА в Краснодарском крае и Адыгее
Фото: president.gov.ua

Российские системы РЭБ подавили украинские беспилотники, пытавшиеся атаковать гражданские объекты в Краснодарском крае и Адыгее. Об этом во вторник, 28 февраля, сообщили в Минобороны РФ.

— 28 февраля в ночное время киевским режимом была предпринята попытка применения беспилотных летательных аппаратов для атаки объектов гражданской инфраструктуры в Краснодарском крае и Республике Адыгея. Подразделениями радиоэлектронной борьбы ВС РФ БПЛА были подавлены, — говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что один БПЛА отклонился от траектории и не нанес вреда объекту гражданской инфраструктуры, другой беспилотник упал в поле, передает Telegram-канал «Минобороны России».

До этого губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что на территории Белгорода обнаружили обломки сразу трех беспилотных летательных аппаратов. Он уточнил, что никто не пострадал.

Кроме того, губернатор Севастополя Михаил Развожаев недавно рассказал, что над морем в Севастополе сбили два беспилотника украинской армии. Позже он раскрыл подробности атаки украинских беспилотников. По его словам, помимо двух сбитых объектов ВСУ вблизи Севастополя, системы ПВО России также отразили атаку нескольких БПЛА в акватории — в зоне Крыма.

Украина Краснодарский край Беспилотники
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