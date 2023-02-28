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RT: Американский наемник перешел на сторону РФ после года службы в ВСУ

Евгений Жуков

Сюжет: 

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RT: Американский наемник перешел на сторону РФ после года службы в ВСУ
Фото: shutterstock

Американский наемник Джон Макинтайр перешел на российскую сторону после года службы в иностранном легионе украинской армии и национальном батальоне «Карпатская Сечь». Об этом во вторник, 28 февраля, сообщает телеканал RT.

В интервью телеканалу боец рассказал, что у него изначально был план по сбору информации во время службы в Вооруженных силах Украины. Макинтайр отметил, что ему удалось собрать и предоставить российским военным важные сведения.

Мужчина также рассказал, что среди бойцов украинского национального батальона все используют нацистские приветствия.

— У всех татуировки, нацистская символика... В какой-то момент ко мне пристали с расспросами насчет моих коммунистических взглядов. Я сказал, что я антифашист, приехал сражаться с российскими империалистами и нацистами. А они говорят: «Нет, русские не нацисты — мы нацисты», — рассказал Макинтайр.

Накануне военный эксперт, подполковник Луганской народной республики в отставке Андрей Марочко рассказал, что иностранные наемники отказываются жить в окопах украинской армии под населенным пунктом Сватово.

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