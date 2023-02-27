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Марочко заявил о нежелании наемников жить в окопах ВСУ под Сватово

Араз Салехов

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
Марочко заявил о нежелании наемников жить в окопах ВСУ под Сватово
Фото: gur.gov.ua

Иностранные наемники отказываются жить в окопах украинской армии под Сватово. Об этом в понедельник, 27 февраля, сообщил военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.

По его словам, регулярные рейсы микроавтобусов с иностранными наемниками наблюдаются из Купянска Харьковской области в направлении Сватово и обратно.

— Своеобразные ротационные мероприятия связаны с тем, что иностранцы отказываются жить в окопах, требуют нормальных бытовых условий, возможности посещать супермаркеты и пользоваться услугами женщин с низкой социальной ответственностью, — цитирует его РИА Новости.

Накануне бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявил, что польский корпус в составе Вооруженных сил Украины (ВСУ) понес серьезные потери в ходе боев с российскими военными. По его словам, в ходе спецоперации погибли около 2,5 тысячи наемников.

Министр обороны ФРГ Борис Писториус заявил, что предстоящие недели станут определяющими для Украины. Он также подчеркнул, что приоритетной задачей для Украины в ближайшие три месяца станет наращивание противовоздушной обороны. О том, почему западные политики говорят о грядущих переменах в ходе конфликта и планируют ли они продолжать помогать Украине, «Вечерняя Москва» поговорила с экспертом Ассоциации военных политологов, заведующим кафедрой политологии и социологии РЭУ имени Г. В. Плеханова Андреем Кошкиным.

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