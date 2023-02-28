Согласован проект дома по реновации в районе Свиблово
Москомархитектура согласовала проект дома на улице Нансена, который построят по программе реновации. Об этом во вторник, 28 февраля, сообщил главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов.
В доме будет 372 квартиры и подземная парковка. Первые этажи здания оформят бетонной плиткой, а придворовую территорию озеленят. Кроме того, во дворе появятся отгороженные от зон отдыха детские и спортивные площадки.
— Общая площадь комплекса составит порядка 40 тысяч квадратных метров. Фасады шести секций оформят в едином стиле — плиткой «под кирпич» светлых тонов и фиброцементными панелями коричневого цвета, корзины выполнят в виде декоративных металлических экранов с перфорацией, — отметил Кузнецов.
Также председатель Комитета государственного строительного надзора города Москвы Игорь Войстратенко сообщил о строительстве еще одного дома по программе реновации. Новый объект появится в столичном районе Западное Дегунино. Жилой дом общей площадью почти 40 тысяч квадратных метров появится на месте трех ветхих пятиэтажек.