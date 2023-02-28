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Согласован проект дома по реновации в районе Свиблово

Евгений Силаев

Сюжет: 

Программа реновации жилья в Москве
Город
Согласован проект дома по реновации в районе Свиблово
Фото: Пресс-служба Москомархитектуры
Москва, проезд Нансена Карта всех событий

Москомархитектура согласовала проект дома на улице Нансена, который построят по программе реновации. Об этом во вторник, 28 февраля, сообщил главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов.

В доме будет 372 квартиры и подземная парковка. Первые этажи здания оформят бетонной плиткой, а придворовую территорию озеленят. Кроме того, во дворе появятся отгороженные от зон отдыха детские и спортивные площадки.

— Общая площадь комплекса составит порядка 40 тысяч квадратных метров. Фасады шести секций оформят в едином стиле — плиткой «под кирпич» светлых тонов и фиброцементными панелями коричневого цвета, корзины выполнят в виде декоративных металлических экранов с перфорацией, — отметил Кузнецов.

Также председатель Комитета государственного строительного надзора города Москвы Игорь Войстратенко сообщил о строительстве еще одного дома по программе реновации. Новый объект появится в столичном районе Западное Дегунино. Жилой дом общей площадью почти 40 тысяч квадратных метров появится на месте трех ветхих пятиэтажек.

Москва Сергей Кузнецов Реновация
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