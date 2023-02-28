Дом по реновации построят на Базовской улице

Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва

Москва, Базовская улица, 24 Карта всех событий

В столичном районе Западное Дегунино специалисты возведут дом по программе реновации. Об этом во вторник, 28 февраля, заявил председатель Комитета государственного строительного надзора города Москвы Игорь Войстратенко.

— Многоквартирный жилой дом общей площадью почти 40 тысяч квадратных метров появится на месте трех ветхих пятиэтажек. Для переселения жителей района будет доступно 369 квартир с современными планировками и ремонтом, — сказал он.

Специалисты Мосгосстройнадзора уже выдали соответствующее разрешение на строительство. Дом будет расположен по адресу Базовская улица, земельный участок 24б, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

Депутат Мосгордумы Александр Козлов 28 февраля заявил, что действующая в столице программа реновации дала возможность в 2022 году предоставить новое жилье 37 тысячам горожан. Программа реновации окажет положительное влияние на весь институт собственности жилья и станет образцом для градостроительной политики мегаполисов на долгие годы.

В минувшую субботу, 25 февраля, мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что программа реновации ускорилась в 14 районах столицы. Глава города отметил, что всего в программу включено 5175 домов, в которых проживает почти миллион человек.