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Таксиста, которого подозревают в изнасиловании спящей пассажирки, арестовали

Степан Жирнов
Происшествия
Таксиста, которого подозревают в изнасиловании спящей пассажирки, арестовали
Фото: СК РФ
Москва, проспект 60-летия Октября Карта всех событий

В столице задержали таксиста, которого подозревают в изнасиловании спящей пассажирки. Об этом «Вечерней Москве» сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по городу Юлия Иванова во вторник, 28 февраля.

По версии следствия, мужчина совершил преступление 22 октября 2022 года в служебной машине, которую он припарковал на проспекте 60-летия Октября. Заметив, что его выпившая пассажирка 1991 года рождения уснула, он пересел к ней на заднее сиденье и изнасиловал ее.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Изнасилование». Полицейские задержали 55-летнего водителя по подозрению в совершении преступления. В ближайшее время следствие обратится в суд с просьбой арестовать фигуранта.

Другая история об изнасиловании произошла на юге Москвы в январе 2023 года. Злоумышленник познакомился с несовершеннолетним подростком в интернете, после чего пригласил его к себе домой и совершил с ним развратные действия.

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