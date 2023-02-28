Диетолог Денисова рассказала, как составить рацион питания во время Великого поста

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При составлении меню во время Великого поста нужно делать упор на сбалансированное питание, которые не навредит организму. Об этом рассказала врач-диетолог Федерального исследовательского центра питания, биотехнологии и безопасности пищи Наталья Денисова.

Специалист отметила, что ограничение потребления животной пищи уменьшит количество аминокислот в организме. Однако в рационе обязательно должны быть источники растительного белка: бобовые, крупы, орехи.

Также Денисова добавила, что не стоит забывать и о крупах. По ее словам, каждый такой продукт имеет различный аминокислотный состав, что позволит получить достаточное количество полезных веществ.

— Поэтому, чем больше будем чередовать, тем больше возможность получить достаточное количество аминокислот, – прокомментировала Денисова в комментарии «Радио 1».

Согласно результатам опроса, 20 процентов россиян признались, что будут соблюдать пост весь срок или частично, передает RT.

Накануне у православных верующих начался Великий пост, который продлится до 15 апреля. «Вечерняя Москва» узнала у эксперта, как разнообразить стол в этот период.