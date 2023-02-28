Диетолог Денисова рассказала, как составить рацион питания во время Великого поста
При составлении меню во время Великого поста нужно делать упор на сбалансированное питание, которые не навредит организму. Об этом рассказала врач-диетолог Федерального исследовательского центра питания, биотехнологии и безопасности пищи Наталья Денисова.
Специалист отметила, что ограничение потребления животной пищи уменьшит количество аминокислот в организме. Однако в рационе обязательно должны быть источники растительного белка: бобовые, крупы, орехи.
Также Денисова добавила, что не стоит забывать и о крупах. По ее словам, каждый такой продукт имеет различный аминокислотный состав, что позволит получить достаточное количество полезных веществ.
— Поэтому, чем больше будем чередовать, тем больше возможность получить достаточное количество аминокислот, – прокомментировала Денисова в комментарии «Радио 1».
Согласно результатам опроса, 20 процентов россиян признались, что будут соблюдать пост весь срок или частично, передает RT.
Накануне у православных верующих начался Великий пост, который продлится до 15 апреля. «Вечерняя Москва» узнала у эксперта, как разнообразить стол в этот период.