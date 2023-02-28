Вильфанд рассказал, когда в Подмосковье придет весенняя погода

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Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил, что весенняя погода придет в Московскую область не раньше конца марта.

Он отметил, что весенняя погода в регионе обычно устанавливается примерно в 20-х числах марта. Сход снежного покрова должен завершиться в начале апреля.

— Март — это не весенний месяц. Реки вскрываются примерно в первых числах апреля, а это тоже признак весны. Также к признакам можно отнести прилет грачей, момент, когда набухают почки на березе. Это все будет в конце марта, — отметил он в комментарии «Радио 1».

Синоптик подчеркнул, что жители Подмосковья оценивают весну как период, когда температура повышается до плюс 15 градусов. Однако, по его словам, такие показатели будет наблюдаться лишь во второй половине апреля.

В свою очередь метеоролог Александр Шувалов предупредил, что до 10 марта центральная часть России находится в тылу большого холодного циклона, в котором бушуют северо-западные потоки. Поэтому рассчитывать на тепло пока не приходится, передает «360».

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец посоветовал москвичам не ждать скорого приближения весны. По его словам, в этом году март будет холоднее, чем обычно.