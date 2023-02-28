Астроном Зайцев пояснил, чем опасен космический мусор

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Чем опасен космический мусор и как с ним пытаются бороться, рассказал астроном, генеральный директор Центра планетарной защиты Анатолий Зайцев.

Эксперт отметил, что высока вероятность столкновения космических аппаратов с мусором.

— Поэтому опасность космического мусора вполне серьезная. Не даром эти вопросом занимаются сейчас вплотную в комитете ООН по Космосу, принята соответствующая резолюция, — отметил Зайцев в комментарии Общественной Службе Новостей.

Помимо опасности столкновения с работающими аппаратами, обломки способны создавать какие-то помехи для передачи данных со спутников.

Эксперт добавил, что согласно международному законодательству, необходимо решать задачу разводных блоков, которые выводят спутники на орбиту, чтобы их части не превращались в мусор.

В Московском авиационном институте разработали уборщик крупногабаритного космического мусора. Создатели изобретения надеются, что он будет запущен на орбиту уже в конце десятилетия.