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Первый по реновации дом с применением ТИМ-технологий введут в Нагатинском Затоне до конца года

Евгений Жуков

Сюжет: 

Программа реновации жилья в Москве
Город
Первый по реновации дом с применением ТИМ-технологий введут в Нагатинском Затоне до конца года
Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва

До конца текущего года в районе Нагатинский Затон введут в эксплуатацию первый дом по программе реновации жилфонда, построенный с применением технологий информационного моделирования (ТИМ). Об этом во вторник. 28 февраля, рассказал глава столичного департамента градостроительной политики Сергей Левкин.

По его словам, в реализацию упомянутой программы вовлечено 80 процентов районов и поселений Москвы. В 122 столичных районах будет обновлен жилищный фонд — вместо старых зданий появятся современные, энергоэффективные новостройки. Левкин отметил, что строящаяся недвижимость будет обеспечена всей необходимой инфраструктурой.

Помимо этого, глава департамента подчеркнул, что с момента старта программы реновации в городе удалось создать фундаментальные основы для дальнейшей ее реализации, передает официальный сайт мэра Москвы.

Главный архитектор столицы Сергей Кузнецов в свою очередь рассказал, что Москомархитектура согласовала проект многоэтажного жилого дома на улице Нансена, который построят по программе реновации.

Строительство Департамент градостроительной политики Москвы Москва Реновация
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