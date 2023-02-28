Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Федерацию шахмат России приняли в состав АФШ

Евгений Силаев
Спорт
Федерацию шахмат России приняли в состав АФШ
Фото: Артур Новосильцев / АГН Москва

Федерация шахмат России (ФШР) официально принята в состав Азиатской федерации шахмат (АФШ). Об этом во вторник, 28 февраля, сообщила пресс-служба российской организации.

За принятие ФШР в состав федерации проголосовали 29 делегатов, еще шесть воздержались, а против выступил всего один участник голосования. Полноценный переход запланирован на 1 мая 2023 года.

— Сегодня произошло историческое событие: впервые шахматная федерация, одна из сильнейших в мире, перешла из одного континента в другой. Мы благодарны делегатам Континентальной ассамблеи АШФ за то, что они большинством голосов поддержали наш переход в АШФ, — заявил президент ФШР Андрей Филатов, чьи слова приводит пресс-служба организации.

22 февраля совет Международной шахматной федерации одобрил переход российских шахматистов в Азию. Решение было принято единогласно.

Помимо этого, в конце января Олимпийский совет Азии предложил России и Белоруссии принять участие в Азиатских играх — местном аналоге Олимпиады. ОСА ожидает ответа спортивных федераций двух стран.

шахматы Азия Россия
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Владимир Жарихин
Владимир Жарихин

Евросоюз ввел 10-й, юбилейный, пакет антироссийских санкций. Зачем это надо Западу

Елена Аристархова
Елена Аристархова

Спортплощадка вместо гаражей: как меняется Покровское-Стрешнево

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Великий пост — время подвига

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Вопреки худым прогнозам: как изменилась экономика России за последний год

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Доверие России к элите Запада разрушено

Александр Лосото
Александр Лосото

Бюрократизм vs здоровье: кому нужен паспорт врачебного участка

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Мнение большинства имеет вес: как понять, какие сериалы стали популярными

Все мнения
О проекте