Федерацию шахмат России приняли в состав АФШ

Фото: Артур Новосильцев / АГН Москва

Федерация шахмат России (ФШР) официально принята в состав Азиатской федерации шахмат (АФШ). Об этом во вторник, 28 февраля, сообщила пресс-служба российской организации.

За принятие ФШР в состав федерации проголосовали 29 делегатов, еще шесть воздержались, а против выступил всего один участник голосования. Полноценный переход запланирован на 1 мая 2023 года.

— Сегодня произошло историческое событие: впервые шахматная федерация, одна из сильнейших в мире, перешла из одного континента в другой. Мы благодарны делегатам Континентальной ассамблеи АШФ за то, что они большинством голосов поддержали наш переход в АШФ, — заявил президент ФШР Андрей Филатов, чьи слова приводит пресс-служба организации.

22 февраля совет Международной шахматной федерации одобрил переход российских шахматистов в Азию. Решение было принято единогласно.

Помимо этого, в конце января Олимпийский совет Азии предложил России и Белоруссии принять участие в Азиатских играх — местном аналоге Олимпиады. ОСА ожидает ответа спортивных федераций двух стран.