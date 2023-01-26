Олимпийский совет Азии официально предложил России и Белоруссии участие в Азиатских играх

Фото: Пресс-служба Совфеда

Олимпийский совет Азии (ОСА) выдвинул официальное предложение России и Белоруссии принять участие в Азиатских играх. Об этом в четверг, 26 января, сообщается на сайте организации.

— OCA верит в объединяющую силу спорта и в то, что все спортсмены, независимо от их национальности или паспорта, должны иметь возможность участвовать в соревнованиях. ОСА предложил российским и белорусским спортсменам, имеющим право на участие, выступить на соревнованиях в регионе, в том числе на Азиатских играх, — говорится в сообщении.

На данный момент Олимпийский совет Азии находится в режиме ожидания. Это связано с тем, что Международный олимпийский комитет (МОК) продолжает рассматривать вопрос о возможности участия спортсменов из России и Белоруссии.

Накануне в Международном олимпийском комитете сообщили, что российских спортсменов, которые не принимают активного участия в поддержке спецоперации на Украине, следует допустить к соревнованиям. В случае несоблюдения спортсменом каких-либо критериев допуска организатор мероприятий должен немедленно снять его с состязания.

После этого пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков высказал мнение, что пока рано комментировать инициативу МОК относительно допуска на соревнования спортсменов из России и Белоруссии. Он посчитал невозможным комментировать ситуацию до принятия какого-то решения и рассмотрения ситуации на платформе комитета.