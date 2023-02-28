Генпрокуратура РФ предложила ужесточить ответственность за русофобию в странах Запада

Фото: Пресс-служба Совфеда

Генпрокуратура России предложила ужесточить ответственность за проявление русофобии в западных странах. Об этом во вторник, 28 февраля, сообщил глава управления по надзору за исполнением законов о федеральной безопасности, межнациональных отношениях, противодействии экстремизму и терроризму ведомства Юрий Хохлов.

— Мы можем привлечь к ответственности, но, учитывая, что это приняло распространенное и весьма нелицеприятное явление в странах Запада, мы считаем, что нужно усилить ответственность, — отметил Хохлов.

Помимо этого, ведомство предложило рассматривать русофобию, проявленную в отношении страны или россиян, как факт экстремизма, передает ТАСС.

В январе журналист издания Myśl Polska Витольд Модзелевский заявил, что русофобия в Польше стала главным политическим инструментом. По мнению обозревателя, подобные настроения всегда были характерны не только для правящей элиты, но и оппозиционно настроенных деятелей. Модзелевский особенно выделил тот факт, что между сторонами даже шло «соревнование в области антироссийской риторики».