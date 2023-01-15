Myśl Polska: В Польше русофобия стала главным политическим инструментом

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Русофобия в Польше стала главным политическим инструментом. Такое мнение высказал журналист издания Myśl Polska Витольд Модзелевский.

— Русофобия в Польше была частью «политического спорта» — бессмысленной борьбы, которая отнимает значительную часть потенциала политического класса, — заявил он.

Также обозреватель добавил, что русофобия всегда была свойственна не только правящей элите, но и оппозиции. Более того, между сторонами шло «соревнование в области антироссийской риторики», отметил Модзелевский.

По его словам, русофобия всегда занимала важное место в политике страны, но после начала РФ спецоперации стала основным политическим вектором всех представителей власти и оппозиции.

— После февраля 2022 года это соревнование стало единственной осью политической повестки и начало приобретать гротескный характер, — написал журналист.

Также под влияние тренда русофобии попали СМИ. С их помощью утверждается, что «ненависть и презрение ко всему русскому объединяет всех поляков без исключения».

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