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Myśl Polska: В Польше русофобия стала главным политическим инструментом

Юлия Курганова
В мире
Myśl Polska: В Польше русофобия стала главным политическим инструментом
Фото: shutterstock

Русофобия в Польше стала главным политическим инструментом. Такое мнение высказал журналист издания Myśl Polska Витольд Модзелевский.

— Русофобия в Польше была частью «политического спорта» — бессмысленной борьбы, которая отнимает значительную часть потенциала политического класса, — заявил он.

Также обозреватель добавил, что русофобия всегда была свойственна не только правящей элите, но и оппозиции. Более того, между сторонами шло «соревнование в области антироссийской риторики», отметил Модзелевский.

По его словам, русофобия всегда занимала важное место в политике страны, но после начала РФ спецоперации стала основным политическим вектором всех представителей власти и оппозиции.

— После февраля 2022 года это соревнование стало единственной осью политической повестки и начало приобретать гротескный характер, — написал журналист.

Также под влияние тренда русофобии попали СМИ. С их помощью утверждается, что «ненависть и презрение ко всему русскому объединяет всех поляков без исключения».

Член Совета Федерации Алексей Пушков дал комментарий относительно появившейся в СМИ информации об украинском снаряде с надписью «За свободу Финляндии». Накануне финский телеканал Yle сообщил, что местный депутат Юсси Халла-ахо выступил с призывом к убийству российских военных и заказал через специализированный сервис надпись на украинском снаряде.

СМИ Польша русофобия Журналисты Россия
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