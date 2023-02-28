Москвичам напомнили об остановке движения поездов до Рижского вокзала с 1 марта

Фото: Пелагия Тихонова / АГН Москва

Москва, Рижский вокзал Карта всех событий

Движение поездов в направлении Рижского вокзала будет прекращено с 1 марта. Об этом во вторник, 28 февраля, сообщили в пресс-службе Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы.

Ограничения связаны с обновлением инфраструктуры вокзала. В связи с этим ряд поездов изменит маршрут следования. В частности, путь «Ласточки» Москва — Муравьево продлят до Курского вокзала.

Помимо этого, некоторые составы будут следовать до станции Стрешнево второго направления Московских центральных диаметров (МЦД-2). Станция Рижская МЦД-2, в свою очередь, продолжит работать, передает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

О закрытии Рижского вокзала стало известно 17 февраля. Ограничения продлятся до осени. По окончании работ здесь будут останавливаться поезда второго, третьего и четвертого направлений МЦД.

Накануне сообщалось, что в связи со строительством ТПУ «Лианозово» с 1 по 31 марта с 19:00 до 06:00 на Савеловском направлении МЦД-1 изменится расписание поездов. Работы пройдут во время наименьшего пассажиропотока.