Расписание поездов МЦД-1 изменится с 1 по 31 марта

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

МЦД-1 Белорусско-Савёловский диаметр Карта всех событий

В связи со строительством ТПУ «Лианозово» с 1 по 31 марта с 19:00 до 06:00 на Савеловском направлении МЦД-1 изменится расписание поездов. Об этом в понедельник, 27 февраля, сообщили в пресс-службе городского департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

— Интервалы движения поездов будут увеличены: с 19:00 до 22:00 — до 20 минут, после 22:00 — до часа. После 22:00 часть поездов отменена, у части изменятся остановки на участке от Дегунина до Лобни. Скорректировано расписание некоторых поездов «Аэроэкспресс» до Шереметьева ранним утром и поздним вечером, — говорится в сообщении.

В течение всего марта по ночам будут строить ТПУ «Лианозово». Из-за этого будет закрыт путь «из Москвы» на участке от Бескудникова до Лобни. Работы пройдут во время наименьшего пассажиропотока. Для поездок в аэропорт можно также воспользоваться автобусами от станции метро «Ховрино», передает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

Помимо этого, с 18 февраля изменились маршруты автобусов в районе станции метро «Калужская». Для маршрутов № 1 и 41 убрали оттянутый разворот по улице Бутлерова для более быстрого движения автобусов, а также изменили трассу маршрута № 404.

Также стало известно об увеличении штата контролеров в наземном транспорте Москвы на 13 процентов — теперь каждый день на маршрутах столицы проверяют на 12 тысяч билетов больше и инспектируют на 1,4 тысячи транспортных средств больше.