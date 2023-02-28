Команда Вашингтона: почему европейские политики не стремятся к переговорам с Путиным

Фото: Администрация президента РФ

В Кремле сообщили, что президент России Владимир Путин открыт к разговору с лидерами европейских государств. Однако в последние месяцы они сами не проявляют желания участвовать в переговорах. С чем связано такое поведение европейских политиков, «Вечерней Москве» рассказал политолог Юрий Светов.

По словам эксперта, лидеры стран Европы не могут самостоятельно принимать решения о переговорах с Россией.

— Если они не проявляют инициативы — значит, команды нет на этот счет. Они же сами не могут эти вопросы самостоятельно решать — все надо согласовывать с Вашингтоном. А Вашингтон сейчас придерживается иных воззрений. Байден недавно подчеркивал, что его страна делает все, чтобы нанести России стратегическое поражение. Что европейцы могут предложить? Им сказано: «Помогаем! Держаться до последнего», — рассказал политолог.

Кроме того, западные политики ожидают успешного наступления украинских войск, заметил специалист. России важно не допустить такого развития событий, и в этом случае Вашингтон может изменить тактику, начав зондировать почву. Частые разговоры президента Франции Эммануэля Макрона также сводились к тому, чтобы выяснить готовность России сдаться, уверен Светов.

Европейским политикам продолжение украинского кризиса невыгодно, однако они соглашаются на его затягивание из-за интересов коллективного Запада, пояснил политолог.

— Так не поймешь, что им выгодно, а что невыгодно, если исходить из интересов тех стран, которые они возглавляют. Но мне кажется, им вообще это не нужно, и надо бы заниматься своими делами. Но, исходя из интересов того, что мы называем «коллективный Запад», они должны делать все для того, чтобы не допустить победы России, — рассказал Светов.

Как отметил эксперт, не стоит верить, что Россия и Европа ведут скрытые переговоры. Российские политики учитывают, что не все граждане страны могут положительно отнестись к таким переговорам. Например, многие россияне восприняли переговоры в Стамбуле в марте прошлого года как капитуляцию, заключил политолог.