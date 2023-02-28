Песков заявил о готовности Путина к переговорам с Макроном и Шольцем

Фото: Администрация президента РФ

Президент Российской Федерации Владимир Путин был и остается открытым для любых контактов, которые могут помочь стране достигнуть собственных целей. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

По его словам, канцлер ФРГ Олаф Шольц и президент Франции Эммануэль Макрон много раз говорили, что продолжат общаться с российским коллегой и будут вместе искать пути выхода из ситуации, которая произошла на Украине. Но никаких реальных инициатив с их стороны в последнее время не поступало, отметил представитель Кремля.

— Мы слушали пять или шесть заявлений Макрона, что я буквально днями и ночами буду звонить Путину и разговаривать, но не было никаких запросов. Это должны все знать: не было никаких запросов, никаких ориентировок, никаких проработок возможных сроков такого разговора, — подчеркнул Песков в интервью изданию «Известия».

При этом он подчеркнул, что Германия и Франция косвенно принимают участие в боевых действиях на стороне киевского режима, а это ставит под сомнение их посреднический потенциал в возможных переговорах.

27 февраля Дмитрий Песков заявил, что на текущий момент нет предпосылок для переговоров по урегулированию украинского конфликта. По его словам, сейчас военная спецоперация выполняется строго в соответствии с поставленными целями.