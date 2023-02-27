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Песков оценил перспективы переговоров по Украине

Араз Салехов

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
Песков оценил перспективы переговоров по Украине
Фото: Администрация президента РФ

На текущий момент нет предпосылок для переговоров по урегулированию украинского конфликта. Об этом в понедельник, 27 февраля, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

— В настоящий момент мы не видим никаких предпосылок для выхода всей этой истории в мирное русло, — отметил он.

Сейчас военная спецоперация выполняется строго в соответствии с поставленными целями, цитирует Пескова РИА Новости.

До этого официальный представитель Кремля пообещал тщательно изучить мирный план Китая по Украине. По его словам, предложенный китайской стороной вариант должен стать предметом тщательного анализа. И этот анализ является длительным и напряженным процессом, подчеркнул Песков.

Посол России в КНР Игорь Моргулов заявил, что прекращение огня на территории Украины будет возможно лишь при должном учете интересов России в сфере безопасности и признании сложившейся реальности. Российская сторона, по словам дипломата, никогда не отказывалась от переговоров с киевским режимом и «готова к диалогу с его западными спонсорами».

В минувшую пятницу, 24 февраля, Китай опубликовал принципы разрешения украинского кризиса из 12 пунктов — в первом пункте говорится, что стороны «должны быть эффективно гарантированы суверенитет, независимость и территориальная целостность всех стран».

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