Посол России в КНР Моргулов назвал условия для прекращения огня на Украине

Фото: Минобороны РФ

Прекращение огня на территории Украины будет возможно лишь при должном учете интересов России в сфере безопасности и признании сложившейся реальности. Об этом в интервью китайской газете Global Times заявил посол России в КНР Игорь Моргулов.

— Прекращение огня и завершение конфликта — это ровно то, к чему мы неизменно призываем. Разумеется, при условии уважения территориальной целостности Российской Федерации и ее законных интересов в области безопасности, — отметил он.

Российская сторона, по словам дипломата, никогда не отказывалась от переговоров с киевским режимом и «готова к диалогу с его западными спонсорами», цитирует сообщение Lenta.ru.

В минувшую пятницу, 24 февраля, Министерство иностранных дел Китая опубликовало план урегулирования конфликта на Украине, состоящий из 12 пунктов. Пекин призвал к прекращению военных действий, избежанию эскалации и поддержке движения России и Украины к диалогу.

Президент Соединенных Штатов Джо Байден 25 февраля заявил, что предложенный КНР план урегулирования конфликта на Украине выгоден только России. Американский лидер назвал «нерациональной» саму идею того, что Китай будет вести за Украину переговоры о завершении конфликта.