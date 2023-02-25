Байден назвал мирный план Китая по Украине выгодным только России

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Предложенный КНР план урегулирования конфликта на Украине выгоден только РФ. Такое мнение высказал президент Соединенных Штатов Джо Байден.

— Президент РФ Владимир Путин аплодирует этому плану. Какой от него может быть прок? Я не видел ничего в нем, что бы указывало на то, что его исполнение может быть выгодно кому-то, кроме России, — заявил он в интервью телеканалу ABC.

Американский лидер назвал «нерациональной» саму идею того, что Китай будет вести за Украину переговоры о завершении конфликта.

Речь идет о предложенной Китаем инициативе по урегулированию украинского кризиса. Согласно идее, для разрешения конфликта необходимо отказаться от менталитета холодной войны, а также следует уважительно относиться к законным интересам безопасности всех государств.

24 февраля президент Украины Владимир Зеленский заявил, что считает предложения КНР по урегулированию текущего конфликта не планом действий, а размышлениями военно-политического руководства Китая.

Политолог Дмитрий Журавлев рассказал «Вечерней Москве», почему Китай начал предпринимать попытки урегулировать украинский кризис. По словам эксперта, на данный момент происходит медленная смена мирового лидера, и Китаю очень нужна Россия в качестве союзника в противостоянии с США.