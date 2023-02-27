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Приметы и советы

В Кремле пообещали тщательно изучить мирный план КНР по Украине

Лейла Алиева
В мире
В Кремле пообещали тщательно изучить мирный план КНР по Украине
Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Мирный план по урегулированию украинского конфликта, который предложили в КНР, должен стать предметом тщательного анализа. Об этом в понедельник, 27 февраля, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

— Любые попытки выработать планы, которые будут способствовать переводу конфликта в мирное русло, они заслуживают внимания. С таким большим вниманием мы относимся и к плану наших китайских друзей. Что касается деталей, то, конечно, детали должны быть предметом тщательного анализа, учета интересов сторон самых разных, — отметил он.

По словам Пескова, данный анализ является длительным и напряженным процессом, передает РИА Новости.

Речь идет о предложенной Китаем инициативе по урегулированию украинского кризиса. Согласно идее, для разрешения конфликта необходимо отказаться от менталитета холодной войны, также следует уважительно относиться к законным интересам безопасности всех государств.

В свою очередь президент Франции Эммануэль Макрон анонсировал официальный визит в Китай на фоне публикации мирного плана Пекина по Украине. Свою поездку политик запланировал на начало апреля.

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