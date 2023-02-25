Макрон анонсировал поездку в Китай на фоне публикации мирного плана Пекина

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Президент Франции Эммануэль Макрон анонсировал официальный визит в Китай. Об этом в субботу, 25 февраля, сообщает BFMTV.

— Китай должен сегодня помочь нам оказать давление на Россию, чтобы она никогда не применяла ни химическое, ни ядерное оружие и чтобы она прекратила эту агрессию до переговоров, — сказал он.

Свою поездку политик запланировал на начало апреля. Решиться на официальный визит в Пекин Макрон, по данным СМИ, решил после публикации Китаем плана по мирному урегулированию украинского конфликта.

Президент Франции подчеркнул, что добиться мира возможно только при уважении территориального суверенитета Украины и вывода с ее территории российских войск, передает BFMTV.

Речь идет о предложенной Китаем инициативе по урегулированию украинского кризиса. Согласно идее, для разрешения конфликта необходимо отказаться от менталитета холодной войны, а также следует уважительно относиться к законным интересам безопасности всех государств.

24 февраля президент Украины Владимир Зеленский заявил, что считает предложения КНР по урегулированию текущего конфликта не планом действий, а размышлениями военно-политического руководства Китая.