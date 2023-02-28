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Почти шесть тысяч обращений обработали сотрудники стройкомплекса Москвы с начала года

Евгений Силаев
Город
Почти шесть тысяч обращений обработали сотрудники стройкомплекса Москвы с начала года
Фото: АГН Москва

Единый контактный центр (ЕКЦ) столичного стройкомплекса обработал почти шесть тысяч запросов москвичей с начала 2023 года. Об этом во вторник, 28 февраля, сообщил руководитель Департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин.

По его словам, больше всего москвичей интересуют вопросы, связанные с переселением. Также жители столицы обращаются с вопросами по улучшению жилищных условий и покупке дополнительных квадратных метров.

Левкин отметил, что в Москве выстроена обратная связь с горожанами. Помимо ЕКЦ, в столице функционируют 45 центров информирования.

— Любая скорость — это уменьшение издержек и увеличение дохода. Поэтому для лучшей работоспособности в Москве 33 услуги переведены в электронный вид, 22 предоставляются исключительно в электронном виде, и этот процесс продолжается. Мы не давим: только где среда и люди созрели — там внедряем, — цитирует Левкина агентство городских новостей «Москва».

До конца текущего года в районе Нагатинский Затон введут в эксплуатацию первый дом по программе реновации, построенный с применением технологий информационного моделирования. Левкин отметил, что строящаяся недвижимость будет обеспечена всей необходимой инфраструктурой.

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