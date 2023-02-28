Сергей Собянин утвердил планы развития московской системы образования на 2023 год
Правительство Москвы утвердило приоритетные планы развития столичного образования на 2023 год. Об этом во вторник, 28 февраля, сообщил мэр города Сергей Собянин.
— Планируем ввод новых школ и садов. Стандартизируем подходы к капитальному ремонту объектов образования. За 12 лет в Москве построили 528 новых зданий школ и детских садов, — рассказал мэр.
Глава города добавил, что за школьные парты в этом году сели свыше миллиона детей, в том числе около 119 тысяч первоклассников. При этом родители 95 процентов детей выбрали школу в районе проживания. По словам Собянина, это знак доверия к качеству городской системы образования.
Также с сентября этого года в Москве начнет действовать единый стандарт предпрофессионального образования. Столичные технологии и наработки теперь станут использовать по всей России.
Кроме того, в этом году Московская электронная школа станет основой для развития федеральной информационной системы «Моя школа», написал Собянин в своем Telegram-канале.
Собянин 30 января рассказал о возможностях МЭШ. По его словам, в ней можно найти электронный дневник, электронный журнал и портфолио учащегося. Как уточняется, в библиотеке сервиса доступно более 1,7 миллиона полезных образовательных материалов.