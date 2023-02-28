Сергей Собянин утвердил планы развития московской системы образования на 2023 год

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Правительство Москвы утвердило приоритетные планы развития столичного образования на 2023 год. Об этом во вторник, 28 февраля, сообщил мэр города Сергей Собянин.

— Планируем ввод новых школ и садов. Стандартизируем подходы к капитальному ремонту объектов образования. За 12 лет в Москве построили 528 новых зданий школ и детских садов, — рассказал мэр.

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Глава города добавил, что за школьные парты в этом году сели свыше миллиона детей, в том числе около 119 тысяч первоклассников. При этом родители 95 процентов детей выбрали школу в районе проживания. По словам Собянина, это знак доверия к качеству городской системы образования.

Также с сентября этого года в Москве начнет действовать единый стандарт предпрофессионального образования. Столичные технологии и наработки теперь станут использовать по всей России.

Кроме того, в этом году Московская электронная школа станет основой для развития федеральной информационной системы «Моя школа», написал Собянин в своем Telegram-канале.

Собянин 30 января рассказал о возможностях МЭШ. По его словам, в ней можно найти электронный дневник, электронный журнал и портфолио учащегося. Как уточняется, в библиотеке сервиса доступно более 1,7 миллиона полезных образовательных материалов.