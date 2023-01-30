Сергей Собянин рассказал о возможностях Московской электронной школы

Фото: Telegram / Мэр Москвы Сергей Собянин

Почти три миллиона пользователей обращаются к сервисам Московской электронной школы (МЭШ) в настоящее время. Об этом в понедельник, 30 января, рассказал мэр Москвы Сергей Собянин.

— За шесть лет Московская электронная школа сформировала новую образовательную реальность с электронными сервисами и цифровыми материалами, — поделился он.

По словам главы города, в МЭШ можно найти электронный дневник, электронный журнал и портфолио учащегося. Как уточняется, в библиотеке сервиса доступно более 1,7 миллиона полезных образовательных материалов. На сегодняшний день 2,8 миллиона пользователей числятся в МЭШ. На ежедневной основе они более 4,5 миллиона раз обращаются к ее сервисам, сообщил Собянин в своем блоге.

Также стало известно о расширении функционала МЭШ для классных руководителей — теперь они могут вносить информацию о достижениях учеников в сервис «Портфолио учащегося». Новая функция позволит фиксировать все достижения школьников.

Помимо этого, в сервисе МЭШ стали доступны персональные рекомендации по выбору профессиональной траектории для учеников 5–11-х классов. Получить рекомендации можно в сервисе «Портфолио учащегося».