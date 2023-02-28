СМИ: Пенсионер напал с ножом на полицейского в центре Москвы
Пенсионер напал с ножом на сотрудника полиции, который приехал по вызову в квартиру мужчины. Об этом во вторник, 28 февраля, сообщает Telegram-канал «112».
По предварительной информации, 85-летний мужчина ранил ножом свою супругу, а после напал на приехавшего по вызову участкового. Позже пенсионер забаррикадировался в квартире.
Сейчас с мужчиной ведутся переговоры, однако он никого не впускает в квартиру, передает Telegram-канал.
Недавно на юго-востоке столицы 33-летний пьяный мужчина оскорбил полицейского и напал на него. Сотрудник правоохранительных органов прибыл на место для пресечения противоправных действий злоумышленника.
Аналогичная ситуация случилась на северо-востоке столицы. Пьяный мужчина вооружился ножом и пистолетом и начал угрожать полицейскому. Мужчину задержали. В его отношении возбуждено уголовное дело по статье «Угроза насилия в отношении представителя власти».