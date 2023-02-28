Василия Харпака назначили на должность главы управы района Старое Крюково

Фото: Пресс-служба Госдумы

Мэр Москвы Сергей Собянин подписал распоряжение о назначении Василия Харпака на должность главы управы района Старое Крюково. Соответствующий документ опубликован во вторник, 28 февраля, на официальном сайте мэра и правительства Москвы.

— Назначить Харпак Василия Николаевича на должность главы управы района Старое Крюково города Москвы с заключением служебного контракта на срок полномочий мэра Москвы, но не превышающий предельный срок замещения указанной должности, установленный нормативными правовыми актами города Москвы, —говорится в тексте документа.

Кроме того, новых глав управ обрели еще три столичных района. Так, Северное Тушино возглавит Павел Филиппов, Покрово-Стрешнево — Павел Зубрилов, а Савелки — Игорь Костин.

Помимо этого, глава города подписал документ, которым назначил Александру Никишову на пост заместителя главы столичного департамента спорта. В тексте указа уточняется, что с новым замглавы был заключен служебный контракт сроком на один год, но не превышающим срок полномочий мэра Москвы.