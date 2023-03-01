Пентагон заявил, что Киеву нужно самому платить за поставляемые ему вооружения

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Американская администрация считает, что украинские власти должны начать самостоятельно платить за поставляемые им вооружения. Об этом сказала во вторник, 28 февраля, помощник министра обороны Соединенных Штатов по делам международной безопасности Селест Уолландер.

Конгрессмен Майк Гарсия заявил, что для налогоплательщиков будет иметь большое значение, если Киев начнет сам закупать вооружения, а не получать его бесплатно. Уолландер в ответ сообщила, что Украина пока «не делала никаких крупных закупок у американских военных компаний».

— У них в бюджете нет такого масштаба возможностей сейчас, но им следует начать приобретать некоторые военные средства. Это очень хорошая мысль, что нам надо добиться того, чтобы они начали планировать собственные расходы на оборону и на все остальное, что мы будем делать для их поддержки, — высказалась она, передает ТАСС.

Конфликт на Украине может продолжаться еще три года, Вашингтон не может дать точный прогноз на дальнейшие события. Такое мнение 28 февраля высказал заместитель министра обороны США Колин Кол.