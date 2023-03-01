«Сакральное время»: 12 дат весны 2023 года, когда может кардинально измениться вся жизнь

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С приходом весны как никогда хочется впустить в свою жизнь что-то новое и хорошее. Не стоит торопить события, а лучше прислушаться к астрологическим прогнозам. Звезды подскажут, когда лучше сделать новый поворот. Биоэнерготерапевт, таролог и ясновидящая Галина Янко назвала «Вечерней Москве» двенадцать дат этой весны, в которые многое может кардинально измениться.

Март

12 марта — сегодня не стоит делать необдуманные покупки, особенно для ремонта. Старайтесь не конфликтовать — в этот день напряженное энергетическое поле.

21 марта — день равноденствия. Это сакральное время, когда можно приступать к кардинальным переменам в жизни. В этот день загадайте желание на улучшение своего положения — есть очень большая вероятность, что оно скоро сбудется.

23 марта — переход Плутона в созвездие Водолея. Планета отвечает за перемены, а знак — за новаторство. Идеальное время, чтобы проявить свои лидерские качества и умение убеждать.

24 марта — начинается благоприятный период для масштабных дел, который продлится до первой половины апреля. Не бойтесь начинать ремонт, регистрировать свою компанию, начинать новое дело.

Апрель

1 апреля — благоприятное положение Юпитера. Планета помогает людям находить силы и желание развиваться, искать новые смыслы. В этот период пройдет сильный прыжок Духа для решительных людей.

20 апреля — затмение Солнца. Запускается мощнейший энергетический заряд, которым нужно успеть воспользоваться. Не делайте резких и плохо обдуманных решений. Лучшего всего еще раз подумать о целях и перепроверить планы.

21 апреля — начало периода ретроградного Меркурия, который продлится до 15 мая. В это время нужно проанализировать прошлое, сделать выводы из старых ошибок. Начинается период «бумеранга от кармы» — все, что вы сделали ранее, сейчас начнет проявляться. Внимательно отнеситесь к серьезным документам — контрактам, договорам, соглашениям.

22 апреля — Акшая Тритья. Несмотря на то что этот день всегда считается успешным, в 2023 году он выпадает в коридор затмений, к тому же в компании с ретроградным Меркурием. Поэтому не стоит начинать в этот день новое, а также проводить рискованные дела в бизнесе.

Май

1 мая — Юпитер все еще находится в Овне. Планета продолжает поддерживать общее напряжение, тянущееся с прошлого года. На этом этапе звезды также рекомендуют продолжать придерживаться «тишины и спокойствия». Не нужно спешить, конфликтовать, бросаться словами.

5 мая — затмение Луны. Особое «просветление» будет в личных отношениях. Будьте аккуратными в словах, особенно если уже есть напряжение. В этот период все станут более чувствительными, ранимыми и импульсивными в выражениях.

15 мая — завершение ретроградного движения Меркурия. Постепенно все дела начнут улучшаться. Можно немного вздохнуть с облегчением. Этот день проведите в спокойствии, обдумайте все полученные ответы и составьте план на ближайшее будущее.

16 мая — Юпитер переходит в Тельца. С этого момента начинается белая полоса, особенно для решения финансовых вопросов. Можно продолжать сделки с недвижимостью, делать крупные покупки. Также с этого дня вам начнут приходить доходы от долгосрочных инвестиций.

Общие рекомендации на весну 2023 года

Нас ждут непростые месяцы — с затмениями, коридорами, ретроградом. Очень важно в этот период сдерживать импульсивные порывы поругаться с кем-то, принять рискованное решение. Звезды рекомендуют все три месяца учиться думать головой, а не эмоциями.