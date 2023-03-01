Капремонт дома 1959 года постройки завершен на Ленинском проспекте

Фото: Пресс-служба Фонда капитального ремонта Москвы

Москва, Ленинский проспект, 88к2 Карта всех событий

В рамках столичной программы капитального ремонта жилого фонда завершились работы по обновлению дома № 88, корпус 2, на Ленинском проспекте. Об этом в среду, 1 марта, сообщили в пресс-службе Фонда капитального ремонта (ФКР) Москвы.

По словам заместителя генерального директора ФКР столицы Владимира Кожиченкова, мастера перед началом ремонтных работ уделяют большое внимание подготовительному этапу. Специалисты для обследования объектов используют инновационные технологии, поскольку в этом деле крайне важна максимальная точность измерений.

Для удобства жильцов дома всю работу было принято разделить на несколько этапов. Сперва специалисты промыли плоскости здания от накопившихся загрязнений, а также нанесли антигрибковый состав на места намокания и обновили поврежденную кирпичную кладку. После подготовки и восстановления наружных стен была выполнена гидрофобизация поверхности силиконовой эмульсией.

Кроме того, сотрудники ФКР привели в порядок цоколь дома, установили новые входные группы. После окончания основного комплекса работ по ремонту фасада было выполнено устройство новой асфальтобетонной отмостки.

Накануне стало известно, что специалисты завершили капитальный ремонт квадратного дома в Басманном районе Москвы. После восстановления оригинальная постройка получила вторую жизнь.