Капитальный ремонт семи поликлиник завершится на северо-западе Москвы в 2023 году

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

На территории Северно-Западного административного округа в 2023 году завершится капитальный ремонт семи поликлиник. Об этом в среду, 1 марта, сообщил заместитель руководителя городского департамента капитального ремонта Денис Лебедев.

— Новый московский стандарт предусматривает единые требования к оформлению фасадов зданий, обустройству помещений и входных групп. Стандартом также определены цветовые решения, которые применяются при отделке зданий: в синих тонах оформляются помещения взрослых поликлиник, в зеленых и фиолетовых — детских, — сказал Лебедев.

По его словам, главной задачей капитальных ремонтов является создание комфортных условий для медперсонала и пациентов.

В ходе работ специалисты обустроят новые системы кондиционирования и вентиляции, заменят все инженерные системы, окна, лифты, двери, выполнят качественную отделку, утеплят фасады и приспособят помещения для нужд маломобильных граждан, передает официальный сайт мэра Москвы.

Мэр столицы Сергей Собянин рассказал о планах по вводу больниц и поликлиник в городе в 2023 году. Так, в Москве должны заработать новый комплекс ИКБ № 1, детский корпус многопрофильного клинического центра «Коммунарка», скоропомощные стационарные комплексы и поликлиники для детей.