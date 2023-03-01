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Павильон «Умный город» предлагает москвичам изучить цифровой двойник столицы

Никита Худяков
Город
Павильон «Умный город» предлагает москвичам изучить цифровой двойник столицы
Фото: Официальный сайт мэра Москвы
Москва, проспект Мира, 119с461 Карта всех событий

В павильоне «Умный город» на ВДНХ установили шесть новых интерактивных стендов, которые расскажут гостям выставки о цифровых проектах Москвы. Об этом в среду, 1 февраля, сообщил министр правительства столицы, руководитель Департамента информационных технологий Эдуард Лысенко.

— Новые экспонаты демонстрируют работу прорывных московских ИТ-решений и полезных сервисов, многие из которых уникальны по своей функциональности и масштабу не только для России, но и для всего мира, — сказал он.

Так, после обновления экспозиции появился стенд, посвященный цифровому двойнику столицы. Это платформа, позволяющая планировать строительство промышленных, жилых и социальных объектов, контролировать реализацию важных городских проектов и принимать управленческие решения, передает официальный сайт мэра Москвы.

В 2023 году обновится раздел «Сувениры» и афиша культурных мероприятий на сайте «Миллион призов» — почти 370 тысяч горожан приняли участие в голосовании о наполнении этих категорий. Свыше 21 процента жителей Москвы выбрали в качестве поощрения гаджеты: беспроводные наушники и зарядные устройства, смарт-часы, умные термосы и увлажнители воздуха.

Цифровые технологии Умный город Москва
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