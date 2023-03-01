Сериалы и фильмы Disney в марте станут недоступны в российских онлайн-кинотеатрах

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Фильмы американской киностудии The Walt Disney в марте пропадут из библиотек онлайн-кинотеатров «Кинопоиск», «Иви» и Okko. Об этом в среду, 1 марта, сообщили в пресс-службе Okko.

— Иногда права на показ определенного контента заканчиваются. Срок действия договора с Disney у нас и других площадок завершается в марте, — сказали в пресс-службе Okko.

Также на сайте «Иви» было опубликовано сообщение, что часть фильмов Disney исчезнет из каталога онлайн-кинотеатра после 28 февраля. Уведомление о том, что фильмы исчезнут из библиотеки появилось и на странице «Кинопоиска»

В России пропадут картины «Один дома», «Железный человек», «Мстители», «Люди икс», «Титаник», «Дедпул», «Тор», «Капитан Марвел». Кроме того, станут недоступны «Пираты Карибского моря», «Звездные войны», мультфильмы «Ледниковый период», «Душа», «Моана», «Король лев», «Холодное сердце», «Тайна Коко», «История игрушек» и другие ленты, передает ТАСС.

9 февраля генеральный директор Disney Роберт Айгер анонсировал продолжение «Истории игрушек» и «Холодного сердца». Предыдущие части мультфильмов стали одними из самых кассовых в истории. Так, «Холодное сердце — 2» собрал 1,45 миллиарда долларов в мировом прокате, а «История игрушек — 4» — около 1,1 миллиарда.