Disney анонсировала продолжения «Истории игрушек» и «Холодного сердца»
Компания The Walt Disney выпустит продолжение ряда своих популярных анимационных франшиз. Об этом в четверг, 9 февраля, сообщил генеральный директор компании Роберт Айгер.
— Я рад объявить о том, что наши анимационные студии работают над продолжениями самых популярных франшиз — «Истории игрушек», «Холодного сердца» и «Зверополиса». В ближайшее время мы расскажем больше об этих проектах, — цитирует Айгера издание IndieWare.
Предыдущие части мультфильмов стали одними из самых кассовых в истории. Так, «Холодное сердце — 2» собрал 1,45 миллиарда долларов в мировом прокате, а «История игрушек — 4» — около 1,1 миллиарда.
До этого сообщалось, что художественный фильм «Чебурашка» режиссера Дмитрия Дьяченко преодолел планку в шесть миллиардов рублей прокатных сборов.
Глава российского культурного центра в Будапеште Валерий Платонов рассказал, что фильм «Чебурашка» покажут в кинотеатре венгерской столицы 10 февраля.
Почему «Чебурашка» — это действительно хорошее кино, которое стоит посмотреть всей семьей, в беседе с «Вечерней Москвой» объяснил кинокритик Давид Шнейдеров.