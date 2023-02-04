Кассовые сборы фильма «Чебурашка» превысили шесть миллиардов рублей

Фото: Чебурашка, 2023 год

Художественный фильм «Чебурашка» режиссера Дмитрия Дьяченко преодолел планку в шесть миллиардов рублей прокатных сборов. Об этом свидетельствуют данные Единой федеральной автоматизированной информационной системы сведений о показах фильмов в кинозалах (ЕАИС).

На субботу, 4 февраля, общие сборы кинокартины составили 6 000 970 184 рубля.

Фильм «Чебурашка» вышел в прокат 1 января. Сейчас эта картина является самой кассовой за всю историю отечественного кинопроката, обогнав фильм «Холоп» (2019) и первую часть дилогии «Аватар» (2009), передает сайт ЕАИС.

Руководитель российского культурного центра в Будапеште Валерий Платонов рассказал, что фильм «Чебурашка» покажут в кинотеатре венгерской столицы 10 февраля. Показ пройдет на русском языке с субтитрами на английском.

Почему «Чебурашка» — это действительно хорошее кино, которое стоит посмотреть всей семьей, в беседе с «Вечерней Москвой» объяснил кинокритик Давид Шнейдеров.