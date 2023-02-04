Российский фильм «Чебурашка» покажут в Будапеште

Фото: пресс-служба «Централ Партнершип»

Российский фильм «Чебурашка» покажут в кинотеатре Будапешта 10 февраля. Об этом сообщил руководитель Российского культурного центра (РКЦ) в столице Венгрии Валерий Платонов.

— Показ «Чебурашки» состоится в национальном кинотеатре «Урания». Это центральный кинотеатр, в котором проходят национальные кинофестивали. Сеанс состоится в большом зале на 430 мест, — рассказал он.

Показ пройдет на русском языке с субтитрами на английском. Местные жители активно скупают билеты на сеанс, поэтому фильм, возможно, покажут не один раз, передает РИА Новости.

Фильм «Чебурашка» режиссера Дмитрия Дьяченко собрал в прокате более пяти миллиардов рублей и стал самым кассовым фильмом в истории российского кино. Так, общие сборы кинокартины составили 5 066 359 564 рубля при заявленном бюджете в 850 миллионов рублей.

Почему «Чебурашка» — это действительно хорошее кино, которое стоит посмотреть всей семьей, в беседе с «Вечерней Москвой» объяснил кинокритик Давид Шнейдеров.