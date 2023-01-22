Сборы «Чебурашки» в прокате превысили пять миллиардов рублей

Фото: Чебурашка, 2023 год

Фильм «Чебурашка» режиссера Дмитрия Дьяченко собрал в прокате более 5 миллиардов рублей и стал самым кассовым фильмом в истории российского проката. Об этом свидетельствуют данные ЕАИС в воскресенье, 22 января.

Так, общие сборы кинокартины составили 5 066 359 564 рубля при заявленном бюджете в 850 миллионов рублей, следует из данных на сайте ЕАИС. Кроме того, «Чебурашка» стал первым в истории российского проката проектом, кассовые сборы которого преодолели рубеж в 4 миллиарда рублей.

До этого сообщалось, что «Чебурашку» 25 января покажут в Госдуме. На показ кино депутатов пригласил комитет по делам семьи, женщин и детей.

Недавно стало известно, что картина Дьяченко обошла по сборам в России первую часть из дилогии «Аватар» Джеймса Кэмерона.

Почему «Чебурашка» — это действительно хорошее кино, которое стоит посмотреть всей семьей, в беседе с «Вечерней Москвой» объяснил кинокритик Давид Шнейдеров.

Так, в картине присутствует прекрасный звездный состав (среди актеров — Сергей Гармаш, Федор Добронравов, Елена Яковлева и Полина Максимова).