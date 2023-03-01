Названы самые высокооплачиваемые вакансии марта в России
В этом месяце в подборку самых высокооплачиваемых вакансий от российских работодателей вошли сварщик, архитектор и электромеханик. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Работа.ру».
— Одну из самых высоких заработных плат предлагают сварщику на производстве в Новокуйбышевске — до 300 тысяч рублей, — говорится в сообщении.
В качестве обязанностей такого сотрудника выделяется выполнение работ ручной дуговой сваркой с последующим контролем качества. Такую же зарплату может получать и архитектор в Казани. В обязанности специалиста входят проведение градостроительного анализа земельных участков, эскизное проектирование объектов строительства и их разработка.
В Петропавловске-Камчатском электромеханику готовы платить до 250 тысяч рублей, в его задачи входят обеспечение исправного состояния и безаварийной работы оборудования, инструктаж сотрудников и многое другое, сообщает ТАСС.
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