Названы самые высокооплачиваемые вакансии марта в России

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

В этом месяце в подборку самых высокооплачиваемых вакансий от российских работодателей вошли сварщик, архитектор и электромеханик. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Работа.ру».

— Одну из самых высоких заработных плат предлагают сварщику на производстве в Новокуйбышевске — до 300 тысяч рублей, — говорится в сообщении.

В качестве обязанностей такого сотрудника выделяется выполнение работ ручной дуговой сваркой с последующим контролем качества. Такую же зарплату может получать и архитектор в Казани. В обязанности специалиста входят проведение градостроительного анализа земельных участков, эскизное проектирование объектов строительства и их разработка.

В Петропавловске-Камчатском электромеханику готовы платить до 250 тысяч рублей, в его задачи входят обеспечение исправного состояния и безаварийной работы оборудования, инструктаж сотрудников и многое другое, сообщает ТАСС.

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