Сотрудник ППС убил напарника случайным выстрелом из пистолета в Омской области

Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва

В больнице скончался сотрудник патрульно-постовой службы (ППС) по Калачинскому району Омской области, в которого случайно выстрелил напарник во время патрулирования улицы. Об этом сообщили в пресс-службе областного УМВД.

По данным ведомства, 27 февраля около 23:00 по местному времени (20:00 по московскому) сотрудники ППС патрулировали улицу Петра Ильичева. Во время патрулирования напарник потерпевшего случайно выстрелил из табельного пистолета ему в живот. Раненого полицейского доставили в больницу.

— Сотрудник скончался в больнице от полученных травм, — говорится в сообщении.

Обстоятельства инцидента выясняются. Как сообщает РИА Новости, сотрудника уволят из органов, его также ожидает уголовное преследование.

Накануне пенсионер напал с ножом на сотрудника полиции, который приехал по вызову в квартиру мужчины. По предварительной информации, 85-летний мужчина ранил ножом свою супругу, а после напал на приехавшего по вызову участкового. Позже пенсионер забаррикадировался в квартире.