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Экономист Захаров пояснил, почему вырастут цены на цветы перед 8 Марта

Ирина Игнатенко
Общество
Экономист Захаров пояснил, почему вырастут цены на цветы перед 8 Марта
Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Экономист Николай Захаров объяснил, с чем связано подорожание цветов в этом году в преддверии 8 Марта.

Эксперт пояснил, что с каждым днем санкционные ограничения набирают все большие обороты, а значит на импортные товары цены растут. Почти все цветы в Россию поставляют из-за рубежа. Так, например, большую часть тюльпанов доставляют из Голландии.

Экономист также отметил, что повышение цен в преддверии Международного женского дня – обычная практика, которую используют многие продавцы, сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Мастер фэн-шуй Ирина Березовская подчеркнула, что в этом году на 8 Марта в первую очередь актуальны презенты со смыслом, а подача должна быть романтической и красивой, передает интернет-издание «Невские новости». Стоит уделить внимание оформлению подарка.

Букет, как и любой другой знак внимания, вовсе не должен быть дорогим. Гораздо важнее, чтобы в подарок был заложен особый смысл. Об этом рассказала флорист Екатерина Михновец.

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