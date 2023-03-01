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Рафик Загрутдинов: За год планируем сдать 70 километров дорог

Василиса Чернявская 
Город
Рафик Загрутдинов: За год планируем сдать 70 километров дорог
Фото: Екатерина Алексеева / Вечерняя Москва

В рамках развития транспортного каркаса столицы в этом году за счет средств адресной инвестиционной программы запланировано построить чуть более 70 километров дорог, 33 искусственных сооружения и 19 пешеходных переходов.

— Ключевой транспортный проект этого года — развитие Московского скоростного диаметра, — заявил руководитель департамента строительства столицы Рафик Загрутдинов,

Новая магистраль столицы свяжет крупнейшие вылетные магистрали города. Московский скоростной диаметр (МСД) включает в себя южный и северный участки, которые представляют собой современные бессветофорные шестиполосные трассы, предназначенные для скоростного транзитного движения машин.

Кроме отдельных участков Московского скоростного диаметра, Рафик Загрутдинов назвал Дмитровский путепровод, ввод которого увеличит пропускную способность Дмитровского шоссе, и это позволит построить новую железнодорожную инфраструктуру в рамках проекта создания линии третьего Московского центрального диаметра и перспективную высокоскоростную магистраль Москва — Санкт-Петербург, три развязки на Московской кольцевой автодороге.

— Таким образом, в нынешнем году завершится реконструкция 22 устаревших развязок клеверного типа на Московской кольцевой автодороге. На смену им приходят современные многуровневые сооружения большей пропускной способности, — заявил Рафик Загрутдинов.

Также он сообщил, что в текущем году планируется завершить строительство трех мостовых сооружений. Среди них — мост через затон Новинки на территории АМО «ЗИЛ», мост через Москву-реку в рамках строительства южного участка Московского скоростного диаметра от Курьяновского бульвара до улицы Кантемировской, а также мост через реку Пехорку для соединения северного участка МСД с автомобильной дорогой Москва — Нижний Новгород — Казань.

Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев сообщил, что строительство нового путепровода на Ленинградском шоссе будет завершено в 2024 году.

Строительство Благоустройство Москва Рафик Загрутдинов Дороги
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